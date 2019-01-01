صالح جمعة يقترب من الظهور في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

مواجهة قوية بين الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي اقترب من المشاركة مع الفريق أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مساء الخميس المقبل في صراع المقدمة في البطولة على أن الزمالك يواجه الإسماعيلي وقتها.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مارتن لاسارتي يسعى لترتيب أوراقه من أجل محاولة الفوز على بيراميدز بعد الخروج الأفريقي.

وأشارت التقارير أن صالح جمعة من المحتمل أن يعتمد عليه لاسارتي ضمن تشكيل الأهلي، خاصًة بعد ظهوره بشكل جيد في الفترة الأخيرة.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك وبيراميدز أصحاب المركز الثاني والثالث في منافسات الدوري المصري.

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وكان الأهلي قد ودع منافسات دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز بعد الهزيمة في الذهاب بخمسة أهداف نظيفة والفوز في الإياب بهدف دون رد.