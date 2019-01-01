صالح جمعة يغيب عن مواجهة الأهلي والإنتاج الحربي

الإصابة تُبعد صالح جمعة عن لقاء الأهلي والإنتاج الحربي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يغيب صالح جمعة صانع ألعاب فريق النادي الأهلي، عن مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي، والمقرر لها بعد غدٍ السبت.

الأهلي سيواجه الإنتاج الحربي، بالجولة 33 ضمن منافسات الدوري الممتاز، على ملعب بتروسبورت، مساء يوم السبت.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن صالح جمعة خضع لفحص طبي وتدريبات تأهيلية لحسم مشاركته في لقاء الإنتاج الحربي، ولكن آلام العضلة الضامة مازال يعاني منها، ليخرج من حسابات الجهاز الفني.

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(📽️: IG/18andrecarrillo) pic.twitter.com/TIlwVlCRYC — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 14, 2019

الأهلي سيلعب مباراته أمام الإنتاج الحربي، وهو يعاني من بعض الغيابات، أبرزها أحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور ووليد أزارو ومحمد محمود.

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تدريبات الأهلي اليوم الخميس، شهدت تواجد الثنائي سعد سمير مروان محسن، ليكونا جاهزان للمشاركة في المباريات المقبلة.