صالح جمعة يرد على أنباء غضبه من عدم المشاركة مع الأهلي

الأهلي يواجه بتروجيت الأسبوع الجاري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

رد صالح جمعة، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، على ما تردد حول طلبه الجلوس مع أحد أفراد الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم مشاركته.

ويغيب صالح جمعة عن المشاركة مع الأهلي، لأسباب فنية يراها مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الذي خلف الفرنسي باتريس كارتيرون.

وجاء رد فعل صالح جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بنفي أي مطالب لجلوسه مع أحد أفراد الجهاز الفني.

وقال جمعة عبر حسابه على "تويتر": "لوضع النقاط على الحروف لم أطلب التحدث إلى أى شخص من قبل الجهاز الفني بشأن مشاركتي أو تحديد مصيري كما زعم البعض وأعرف جيدًا دوري وحدودي كجزء صغير جدًا من منظومة كبيرة أدين ليها بالكثير".

لوضع النقاط على الحروف لم أطلب التحدث إلى أى شخص من قبل الجهاز الفنى بشأن مشاركتى أو تحديد مصيرى كما زعم البعض وأعرف جيداً دورى وحدودى كجزء صغير جدا من منظومة كبيرة أدين ليها بالكثير — Saleh Gomaa (@SalehGomaa) March 2, 2019

ويسعى اللاعب في الفترة الأخيرة للعودة إلى مستوى بدني جيد، رغبة في المشاركة بمباريات الأهلي في الموسم الحالي بمختلف البطولات.

ويواجه الأهلي نظيره بتروجيت، بعد غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.