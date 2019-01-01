صالح جمعة أساسيًا - تشكيل الأهلي لمواجهة المقاصة

7 تغييرات على تشكيل الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الأورجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة، بالجولة 28 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل الأهلي تواجد 7 عناصر جديدة، عن التشكيل الأساسي الذي يعتمد عليه لاسارتي.

تشكيلة لاسارتي لمواجهة مصر المقاصة 📋 pic.twitter.com/ZwanmmcLNV — جول مصر (@goaleg) April 10, 2019

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولي، حمدي فتحي، صالح جمعة.

الهجوم: جونيور أجايي، وليد أزارو، حسين الشحات.

وعلى مقاعد البدلاء: "علي لطفي، أيمن أشرف، محمد شريف، أحمد فتحي، رمضان صبحي، كريم وليد، صلاح محسن.