صالح النعيمة: 3 نقاط صعبة والقادم يحتاج مجهود مضاعف

صالح النعيمة يوجه رسالة للاعبي الهلال

علق صالح النعيمة لاعب الهلال التاريخي على فوز الفريق في مواجهة الفيحاء، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال واصل تصدره ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 41 نقطة فارقًا عن النصر صاحب الوصافة.

ويسعى الزعيم للحفاظ على مستواه خلال المباريات المقبلة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقال النعيمة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": نقاط ثلاث بشق الأنفس لكن المهم هو حصد النقاط في هذه المرحلة".

وأضاف نجم الهلال التاريخي عبر "تويتر": "القادم يحتاج ثبات أكثر من المدرب وجهد مضاعف من أبطالنا اللاعبين وألف مبروك".

نقاط ثلاث بشق الأنفس لكن المهم هو حصد النقاط في هذه المرحلة ، القادم يحتاج ثبات اكثر من المدرب وجهد مضاعف من ابطالنا اللاعبين والف مبروك .. pic.twitter.com/dCbC1Sxbza — صالح النعيمه (@S_AlNeayma) February 13, 2020

الهلال خطف الصدارة من النصر خلال الجولتين الأخيرتين، بعد ما قدم مستويات أكثر من ممتازة في منافسات الدوري السعودي.