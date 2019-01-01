صالح المحمدي: لم أرفض العمل مع جروس وكنت أخشى اللاعبين

مدرب الأهلي يرى أنه قدم 30% فقط مع الفريق.

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد صالح المحمدي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي السابق، على أنه لم يرفض العمل مساعدًا للمدرب السويسري كريستيان جروس، وذلك بعد تولي الأخير المسؤولية بدلًا منه.

المحمدي تولى مهمة المدير الفني للأهلي خلال الفترة الماضية بشكل مؤقت، خلفًا للكرواتي المقال برانكو إيفانكوفيتش، ليتولى جروس المسؤولية بشكل رسمي.

المحمدي قال خلال تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "حضرت لقيادة الفريق حتى يتم التعاقد مع مدرب أجنبي بعد إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، والمهمة انتهت، ولم يتحدث أحد إطلاقًا معي بخصوص هذا الأمر، ومنذ بداية الموسم موجود مع فريق درجة الناشئين وعدت حاليًا إلى مكاني".

المدير الفني للأهلي السابق تابع: "الأهلي مرشح بشكل قوي للمنافسة على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد انقضاء سبع جولات، شرط جلب مدافع وصانع ألعاب مميزين عوضًا عن البوسنيين أرفين زوكانوفيتش، وألفيس ساريتش إلى جانب التعاقد مع مهاجم محلي ليكون وجود الثنائي الأجنبي عمر السومة وجانيني تافاريس وحيدين في خط الهجوم".

صالح المحمدي: حاولت إعادة الأهلي لمكانه الطبيعي في القمة

صالح المحمدي واصل: "فضلت بداية وقبل كل شيء العمل على التحضير النفسي، وأيضًا على الجانب اللياقي تحديدًا في قدرة التحمل ونجحنا في هذا الأمر بشكل تدريجي".

وأردف: "الفريق لم يكن سيئًا إطلاقًا في بداية الموسم وهناك عناصر مميزة محلية وأجنبية لكن كان يفتقد التجانس والتوظيف بشكل صحيح، وكنا بحاجة كبيرة إلى تنظيم الدفاع، وطالبت اللاعبين بأن يكون الدفاع من خط الهجوم واللعب بشكل جماعي".

واستطرد قائلًأ: "كنت أخشى من ردة فعل اللاعبين المحليين والأجانب تجاهي كوني مدربًا وطنيًا، لكن حدث العكس والجميع تعاون معي وكان لديهم رغبة كبيرة في العمل، ونجحت في إقناعهم بالعمل الذي أقدمه أثناء التدريبات والمحاضرات الفنية وهذا ما سهل كثيرًا من مهمتنا".

واختتم مدرب الأهلي تصريحاته قائلًا: "من وجهة نظري الفنية قدمت 30 في المائة من العمل مع الفريق خلال الفترة القصيرة التي قضيتها معه وهذا أمر جيد بالنسبة لي".

الأهلي عاد إلى طريق الانتصارات رفقة صالح المحمدي، بعد سلسلة من النتائج السلبية في بداية الموسم.