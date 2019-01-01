صالح المحمدي: حاولت إعادة الأهلي لمكانه الطبيعي في القمة

المحمدي تولى مهمة تدريب الأهلي بشكل مؤقت، خلفًا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي تمت إقالته.

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أبدى صالح المحمدي، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، سعادته بفوز فريقه على التعاون، والحصول على الثلاث نقاط، موجهًا الشكر إلى لاعبيه، لما قدموه الفترة الماضية.

الأهلي فاز على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المحمدي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أقدم خالص الشكر والتقدير إلى الأمير منصور بن مشعل، والمهندس أحمد الصائغ، ومجلس الإدارة، والجهاز الفني والإداري، والجماهير، على الدعم والمساندة الفترة الماضية".

مدرب الأهلي تابع: "كانت هناك العديد من المشاكل في بداية تولي قيادة الفريق فنيًا، خاصة عملية التنظيم الدفاعي، وتحسين الأداء الهجومي للفريق".

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صالح المحمدي أردف: "حاولت إعادة الفريق إلى الانتصارات، بعد بداية متعثرة للموسم، وقمنا بعمل كبير على النواحي المعنوية للاعبين، لعودة الفريق لمكانه الطبيعي منافسًا على القمة".

واختتم المحمدي تصريحات متحدثًا عن جروس، حيث قال: "كريستيان جروس مدرب كبير وخبير، ويستطيع مواصلة العمل المميز، وتحقيق الانتصارات حتى يكون الأهلي منافسًا شرسًا العادة على بطولة الدوري".

مباراة الأهلي والتعاون هي الأخير للمدرب صالح المحمدي، حيث يتولى المسؤولية بعده المدرب السويسري كريستيان جروس.