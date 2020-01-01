صالح الشهري يحقق رقمًا مميزًا بهدفه في لقاء الهلال والوحدة

الهلال حقق فوزًا هامًا على الوحدة

حقق صالح الشهري لاعب الهلال السعودي رقمًا مميزًا في مباراة فريقه أمام الوحدة، التي جمعتهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الهلال حقق الفوز على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشهري تمكن من إحراز الهدف الثاني للهلال بعد أن كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق انتهى بها الشوط الأول للقاء.

وشارك الشهري في الدقيقة 69 من عمر المباراة، بدلًا من محمد كنو لاعب وسط الفريق الأزرق، من أجل تدعيم الفريق فيما تبقى من وقت اللقاء.

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وسجل الشهري الهدف الثاني للهلال في نفس الدقيقة الذي شارك بها، ليكون أسرع هدف للاعب بديل بعد أن أحرزه في اللمسة الأولى للكرة.

الهلال يتصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 30 نقطة بعد مرور 14 جولة، مع وجود لقاء مؤجل عن النصر وصيفه الذي يتساوى معه في النقاط.