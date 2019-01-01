صالح الشهري خارج مواجهة الهلال والرائد

الشهري يخضع لبعض التأهيل في تدريبات الزعيم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي لازال يستبعد صالح الشهري من حساباته حاليًا.

ويخضع الشهري لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي من أجل الوصول إلى المعدل البدني المميز للمشاركة في مباريات الدوري السعودي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن لوشيسكو لن يغامر بسرعة مشاركة الشهري في المباريات بسبب خضوعه للبرنامج التأهيلي.

ويواجه الهلال نظيره الرائد غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأشارت الصحيفة أيضًا إلى سير البرنامج التأهيلي لعبدالله عطيف بشكل منتظم، للتعافي من إصابة الركبة التي لحقت به مؤخرًا وحرمت الهلال منه.