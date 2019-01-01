صالحميدزيتش: ليفاندوفيسكي هو المهاجم الأفضل بالعالم وسنجدد تعاقده قريبًا

حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ يؤكد على أهمية اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، ويعلن عن قرب تجديد تعاقده.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ عن قرب النادي من تمديد تعاقد اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها صالحميدزيتش لصالح "سبورت1" وأكد خلالها أن ليفاندوفيسكي يعد من أفضل المهاجمين في العالم بالوقت الحالي.

وقال "سنجلس سويًا قريبًا وبمنتهى الهدوء من أجل مناقشة تمديد تعاقد روبرت ليفاندوفيسكي مع الفريق في الفترة المقبلة".

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وأضاف: "ليفاندوفيسكي هو واحد من أفضل المهاجمين في العالم، إذا لم يكن أفضل رأس حربة على الإطلاق في الوقت الحالي".

وكان ليفاندوفيسكي نفسه قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أنه سعيد في صفوف بايرن ميونخ ويسعى للاستمرار مع الفريق لأطول وقت ممكن.

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جدير بالذكر أن ليفاندوفيسكي لديه تعاقد مع بايرن ميونخ ينتهي بنهاية موسم 2020-2021 وكانت تقارير صحفية عديدة قد ربطته بالانضمام لصفوف ريال مدريد.