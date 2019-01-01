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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

صافرات وسباب.. استقبال غير لائق لبيكيه في مدريد

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كيف استقبلت جماهير ريال مدريد نجم برشلونة قبل الكلاسيكو

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

استقبلت جماهير ريال مدريد نجم برشلونة جيرارد بيكيه بصافرات الاستهجان والهتافات المضادة كالعادة في السنوات الأخيرة.

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ووصلت بعثة برشلونة إلى مدريد عصر اليوم تمهيدًا لمواجهة الكلاسيكو بين الفريق الكتالوني وريال مدريد في إطار منافسات الدوري الإسباني.

ومع وصول بيكيه، وبعد نزوله من الحافلة متوجهًا إلى الفندق، تعرض المدافع الإسباني إلى سيل من صافرات الاستهجان والهتافات المضادة.

وهتفت جماهير ريال مدريد "تحيا إسبانيا" في وجه بيكيه، واستمرت في التوعد بالهزيمة له ولبرشلونة في مواجهة الليلة التي سيتسضيفها سانتياجو بيرنابيو.

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يذكر أن برشلونة كان قد فاز على ريال مدريد في نفس الملعب منذ ثلاثة أيام بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.  

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