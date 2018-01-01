صافرات استهجان من الجماهير ضد راموس في نهائي المونديال

الجمهور العربي لم يسامح راموس بعد منذ مايو الماضي..

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استقبلت الجماهير العربية الحاضرة لنهائي كأس العالم للأندية بين العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني، على استاد مدينة زايد الرياضية، سيرخيو راموس؛ مدافع البلانكوس، بصافرات الاستهجان فور نزوله إلى أرض الملعب.

ويقام حاليًا النهائي بعدما تأهل الزعيم على حساب ريفر بليت الأرجنتيني، والريال على حساب كاشيما إنتلرز الياباني.

الجماهير المصرية ومن جنسيات عربية مختلفة، التي تحضر المباراة، تطلقت صافرات الاستهجان ضد راموس فور نزوله إلى أرض الملعب وفي كل مرة يلمس بها الكرة، معربة عن غضبها منه منذ واقعة نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، بينه وبين المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي.

وترجع الواقعة إلى 26 من مايو الماضي، عندما قام مدافع البلانكوس بتدخل عنيف ضد صلاح، في نهائي دوري الأبطال، أدى إلى إصابته بالكتف، لم يستطع على إثرها من استكمال المباراة، بجانب غيابه عن أولى مباريات منتخب مصر بكأس العالم روسيا 2018 أمام أوروجواي.

يذكر أن هذا النهائي هو الثالث على التوالي لريال مدريد، حيث توج بطلًا في العامين الماضيين، بينما هو الأول للزعيم الإماراتي في تاريخه