صاروخ لشبونة الجديد على رادار مانشستر يونايتد!

أرسل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كشافيه لمراقبة اللاعب برونو فيرنانديز نجم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي والذي يقدم موسمًا مبهرًا مع فريقه الحالي، وقاموا بمراقبته في مباراة فوز فريقه ضد فريق أفيش بنتيجة 3-1 في الدوري البرتغالي.

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ومن المتوقع أن يواجه مانشستر يونايتد منافسة كبيرة من ناديي يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي على ضم اللاعب، حيث يرغب الثلاثي في الظفر بتوقيع نجم سبورتنج لشبونة صاحب ال24 عامًا.

وقد ساهم برونو فيرنانديز هذا الموسم في تسجيل 28 هدفًا مع فريقه البرتغالي بين تسجيل وصناعة وهو يعتبر حاليًا أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف خارج الدوريات الخمس الكبرى.

حسب صحيفة "أبولا" البرتغالية فأن اللاعب سيرحل بنهاية الموسم الحالي بسبب رغبته في خوض تجربة جديدة مع كبار أوروبا، ويملك في عقده شرطًا جزائيًا بمبلغ 86 مليون جنيه استرليني أي ما يقارب 100 مليون يورو.

يذكر أن إدارة الشياطين الحمر تريد أيضًا الظفر بخدمات المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم نادي نابولي والذي يملك شرطًا جزائيًا يتخطى ال110 مليون جنيه استرليني.