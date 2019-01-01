صاحب هدف الإطاحة بمصر: لعبنا حسب رغبتنا وسببنا لهم الصعوبات

منتخب مصر خذل جمهوره وودع البطولة المقامة على أرضه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد تيمبينكوسي لورش؛ لاعب منتخب جنوب أفريقيا، أن فريقه لعب بالشكل الذي خطط له خلال مواجهة مصر، متوجهًا بالشكر لزملائه على ما قدمه.

لاعب البافانا بافانا استغل خطأ دفاعي قاتل من لاعبي مصر وأحرز هدف التأهل إلى ربع النهائي في الدقيقة 85، ليقصي أصحاب الأرض مبكرًا من كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

وقال لورش، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "أود أن أشكر جميع زملائي على ما بذلوه، أظن أننا لعبنا بالشكل الذي رغبنا به رغم أنه من الصعب أن نلعب أمام مصر على أرضها، لكننا قمنا بما علينا".

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وأضاف: "سببنا للاعبين مصر عديد الصعوبات، وكان هناك صعوبة في التحول من الدفاع للهجوم فوجدنا الحل في الهجمات المرتبة، ومنذ البداية ونحن نضغط عليهم، هذا ما تدربنا عليه خلال الأيام الماضية".

يذكر أن البافانا بافانا يواجهون منتخب نيجيريا في ربع النهائي، حيث أقصى النسور الخضراء منتخب الكاميرون بالفوز بثلاثية مقابل هدفين.