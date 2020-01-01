صاحب فيديوهات تشييع الموتى بالرقص: أحب ميسي وأتمنى مقابلة بارتوميو

أيدو يدير أحد أشهر الفرق الموسيقية في غانا التي ترقص أثناء تشييع الموتى

كشف بينجامين أيدو، أحد أعضاء فرقة حاملو النعش الراقصين، الغانية الشهيرة عن إعجابه بهداف برشلونة التاريخي ليونيل ميسي ورئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.

فرقة حاملو النعش الراقصين اشتهرت في الآونة الأخيرة بسبب انتشار مقاطع للفيديو خاص بهم يرقصون أثناء توديع المتوفى إلى مثواه الأخير.

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وقال أيدو في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "لاعبي المفضل هو ميسي، معجب بالطريقة التي يلعب بها كرة القدم ويسجل الأهداف، وما يميزه أكثر أنّه لاعب غير أناني".

وتابع: "أنا أشجع برشلونة، وميسي هو قائد الفريق داخل الملعب. امتلاك لاعب مثله ساعد الفريق على حصد العديد من البطولات ولولاه لما وصل البلوجرانا لما هو عليه الآن".

وتطرق للحديث عن رئيس النادي الكتالوني بقوله: "أحب بارتوميو كثيرًا وأتمنى لو قابلته، إنّه رئيس رائع ولعب دورًا كبيرًا في جعل برشلونة فريقًا عظيمًا وظهر ذلك في سيطرة الفريق المحلية وكذلك تألقه في البطولات الأخرى".

وبالحديث عن فرقته الموسيقية، أردف: "في رأيي أنّه يجب الاحتفال بالموت لأنّ حينما يغادر شخص الدنيا علينا تذكر كل إيجابياته في الحياة وما فعله لنا، علينا الاحتفاء بالموت أكثر من ميلاد أحد، لأننا نستعيد أجمل ذكريات وجود هذا الشخص وبدلًا من البكاء يجب أن نفرح لأجل الراحل".

واختتم: "أنا سعيد لأنني أصبحت من المشاهير في العالم، والجميع أصبح يتابع الفيديوهات الخاصة بنا، وأصبح لدينا قاعدة جماهيرية كبيرة حول العالم".

جدير بالذكر أنّ ميسي هو هداف الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري برصيد 20 هدفًا قبل توقف البطولات.