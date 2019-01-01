صاحب الهدف ضد مانشستر يونايتد: أنا فوق القمر الآن!

لونجستاف سعيد للغاية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماتي لونجستاف نجم نيوكاسل يونايتد وصاحب هدف الفوز على مانشستر يونايتد، سعادته عقب نهاية المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن للبريميرليج.

وقال لونجستاف عقب المباراة لسكاي سبورتس:"في الليلة الماضية تذهب للسرير وتحلم بمثل تلك الأمور ولكن لا تعتقد أبداً أنها ستحدث".

وأضاف:"أنا سعيد للغاية الآن، لا أملك الكلمات. لقد وجدت أني في التشكيل أمس عقب التدريبات، وهنا بدأت أشعر بالسعادة وكنت أتطلع لخوض اللقاء".

وأوضح:"هدفي كان ضربة مفعمة بالأمل أكثر من كونها تسديدة متقنة ولكنها في النهاية دخلت الشباك، لا يمكنني وصف الشعور".

وتابع:"لقد اعتقدت أن تسديدتي بالشوط الأول ستصبح هدفاً ولكنها ارتطمت بالعارضة، كان هذا محبطاً بعض الشيء".

يذكر أن نيوكاسل حقق فوزه الثاني في المسابقة، حيث يحتل المركز السادس عشر بـ8 نقاط.