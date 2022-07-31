صاحب الهدف الأول وقادهم للبطولة .. أرقام ميسي في كأس السوبر الفرنسي!

لقطات من فوز باريس سان جيرمان بالسوبر الفرنسي على نانت 4-0.

حقق باريس سان جيرمان الفوز على نظيره نانت برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي كأس السوبر الفرنسي.

الفوز تحقق بأقدام الثنائي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا، حيث افتتح الأرجنتيني التسجيل في الدقيقة الـ 22 بينما سجل نيمار هدف مضاعفة النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ميسي ظهر بشكل طيب وكان أحد أفضل من في الملعب بجوار ماركو فيراتي، لذا يستحق تسليط الضوء على أرقامه في مواجهة الليلة:

لعب ميسي أساسيًا ولمدة 90 دقيقة وغادر الملعب مع صافرة النهاية، وله هدف واحد كان هو الهدف الأول في المباراة سجله بعد المرور من حارس المرمى.

الأرجنتنيني سدد الكرة على المرمى ثلاث مرات فقط طوال الـ 90 دقيقة وسددها مرة خارجه، وحاول مراوغة الخصوم أربع مرات نجح فيهم جميعًا.

لمس ليونيل الكرة 91 مرة، وأخرج 59 تمريرة صحيحة من أصل 70 وبنسبة دقة وصلت إلى 84% وهي ليست أفضل أرقامه مؤخرًا.

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من بين كافة تمريرات ميسي كان له تمريرتين خطيرتين، وكرة عرضية واحدة ناجحة من ثلاث محاولات ومثلها بالنسبة للكرات الطولية من محاولتين

على الأرض فاز ميسي بسبعة تدخلات من أصل ثمانية، وفي الهواء خسر الكرة الوحيدة التي التحم فيها، وفقد الكرة 17 مرة بشكل إجمالي.

دفاعيًا حاول ميسي قطع الكرة من الخصوم مرة واحدة فقط ولم يكن لها مساهمة واضحة ومؤثرة على ذلك الجانب.