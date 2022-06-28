صاحب الفضيحة الأوروبية .. مدرب برشلونة السابق يقود الشباب في الموسم المقبل

الشباب تعاقب على قيادته في الموسم المنقضي مدربان

لا وقت أمام خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب السعودي، لإهداره من الموسم المقبل، بحثًا عن تحقيق بطولة غائبة عن النادي من سنوات، لذلك أتم اتفاقه مبكرًا مع مدرب برشلونة السابق، كي يقود الليوث في فترة الإعداد.

الليث الأبيض لم يحقق أي بطولة منذ موسم 2014-2015، وقتما توج بطلًا لكأس السوبر السعودي، لأول مرة في تاريخه.

لكن البلطان وعد الجماهير أكثر من مرة أنه سيعيد البطولات للنادي من جديد، لكنه طلب منهم منحه فرصة للعمل وبناء الفريق.

وخلال الموسم الذي انقضى بالأمس، تعاقب مدربان على قيادة النادي؛ البرازيلي بيركليس شاموسكا، ثم خلفه الروماني ماريوس سوموديكا.

مدرب برشلونة السابق يقود الشباب:

وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة البلطان ليس لديها نية في تجديد عقد سوموديكا، الذي انتهى بنهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن الشباب أتم بالفعل اتفاقه مع الإسباني كيكي سيتين؛ المدير الفني لبرشلونة السابق، لقيادة الليوث في الموسم المقبل.

وأشارت "الرياضية" إلى أن الاتفاق تم على أن يقود سيتين الفريق لمدة موسمين مقابل 3.7 مليون يورو، تشمل الجهاز المعاون، المكون من خمسة أفراد آخرين.

ماذا قدم سيتين مع برشلونة؟

المدرب الإسباني صاحب الـ63 عامًا قاد البرسا لمدة ثمانية أشهر فقط، منذ يناير وحتى أغسطس 2021.

خلال هذه الفترة، خاض الفريق 25 مباراة، حقق الفوز في 16 منها، وتعادل في أربعة لقاءات، وخسر خمس مباريات.

وودع معه برشلونة كأس الملك من دور ربع النهائي، بالخسارة 1-0 أمام أتلتيك بيلباو.

كذلك قاد سيتين البرسا لوداع دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي، بهزيمة تاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني 8-2.

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