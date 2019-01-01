شيلويل: روبرتسون هو الأفضل وأشاهده لأتعلم

قبل مواجهة ليستر والريدز الجولة القادمة من البريميرليج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى بن شيلويل ظهير أيسر ليستر سيتي إعجابه بأندرو روبرتسون ظهير ليفربول، قبل لقاء الفريقين غداً في الأسبوع الثامن في البريميرليج.

وقال شيلويل لموقع ناديه الرسمي:"إنه لاعب عظيم، هو أفضل ظهير أيسر في العالم، وهذه ليست مبالغة".

وأضاف:"أنا أتابعه جيداً، كشخص أكبر مني، وحين يكون ليفربول على التلفاز أشاهده لأرى ما الذي يفعله وكيف يمكنني التحسن".

وأوضح:"شخص مثله يصنع الأهداف ويتقدم للأمام، إنه واحد من الأفضل، ولكنه يملك جودة عالية في الدفاع أيضاً".

وتابع:"إنه شخص أتطلع إليه في الوقت الحالي، أتمنى أن أتمكن من تحديه".

يذكر أن روبرتسون كان قد انضم إلى ليفربول عام 2017، كما صنع 13 هدفاً في الموسم الماضي.