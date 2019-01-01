شيلونجو يتوعد الأهلي.. ويتحدث عن مركز الإسماعيلي في الدوري المصري

شيلونجو يعد جماهير الإسماعيلي بالتهديف في مرمى الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الناميبي بنسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي، عن مواجهة فريقه أمام الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز، الأربعاء المقبل على ملعب "برج العرب".

وقال شيلونجو في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي: "أسعى للعودة للتهديف مرة أخرى بزيارة شباك الأهلي والمحافظة على تحقيق النتائج الإيجابية للفريق".

وأضاف: "الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، في جميع المراكز ولكننا واثقون في تحقيق نتيجة واقتناص فوز هام في مشورانا".

وتابع شيلونجو: "لدينا حافز مختلف عن الأهلي في المباراة المقبلة، وهو تحسين مركزنا في ترتيب الدوري المصري الممتاز".

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ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 11 وتلقى 10 هزائم.