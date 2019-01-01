شيكابالا يكشف سبب تغيبه عن مران الزمالك

الزمالك يستعد لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل

تحدث محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك عن سبب تغيبه عن مران الفريق اليوم الإثنين، حيث يستعد الأبيض لمواجهة نظيره بيراميدز.

ويستضيف الزمالك نظيره بيراميدز، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز باستاد القاهرة.

شيكابالا أثار الجدل بسبب عدم تواجده في مران اليوم، قبل المواجهة الهامة الخميس المقبل أمام بيراميدز، التي تعد في الوقت الحالي أحدى مباريات القمة.

وقال شيكابالا في تصريحات لموقع "في الجول" المصري، أن الإصابة هي من تسببت في غيابه عن مران اليوم الإثنين للفريق الأبيض.

وأضاف قائد الفريق الأبيض في تصريحاته: "أعاني في الوقت الحالي من ارتفاع كبير بدرجة الحرارة، وحصلت على راحة من قبل الجهاز الطبي للزمالك".

وتابع شيكابالا: "تغيبت عن المران بموافقة المدير الفني باتريس كارتيرون والمدير الإداري للفريق".

ويسعى الزمالك لخطف الـ3 نقاط أمام بيراميدز لأخذ دفعة معنوية كبيرة في الموسم بعد السقوط أمام إنبي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الماضية.