شيكابالا يساند الزمالك أمام الأهلي

ديربي قوي بين الأهلي والزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الزمالك المعار إلى أبولون اليوناني، على مساندة الفريق الأبيض أمام الأهلي ضمن الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 53 نقطة، بينما يأتي الأهلي وصيفًا برصيد 51 نقطة، حيث تعد مباراة فاصلة لقمة البطولة.

وعاد شيكابالا إلى القاهرة بداية العام الجاري مفضلًا عدم استكمال فترة الإعارة في الفريق اليوناني بعد تعثر انتقاله إلى المصري البورسعيدي.

ويتواجد شيكابالا في ملعب برج العرب السبت المقبل، لمساندة الزمالك، أمام الأهلي في مباراته الحاسمة لقمة الدوري سعيًا لتوسيع الفارق.

وتتمنى جماهير الزمالك تحقيق الفوز على الأهلي لتأمين صدارة الدوري، بعد موسم من أفضل مواسم الفريق خلال الفترة الأخيرة أملًا في التتويج.

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وكان الزمالك قد سقط بالتعادل أمام المقاولون العرب، ضمن الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز، إيجابيًا، بهدفين لكل فريق.