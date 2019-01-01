شيكابالا يختار أفضل لاعبي الأهلي وموقفه من تجربة بيراميدز

السعيد يبقى لاعبًا مميزًا وبالتأكيد أي لاعب يتمنى اللعب بجواره

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك المعار إلى أبولون سميرني عن رأيه في تجربة نادي بيراميدز في الدوري المصري، وكذلك الحديث عن أفضل اللاعبين في النادي الأهلي.

شيكابالا قال في تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور" الفضائية أن نادي بيراميدز تسبب في ظهور الدوري المصري بشكل مميز عن السنوات الأخيرة.

وبالتطرق للحديث عن نجم بيراميدز الحالي عبدالله السعيد، قال شيكابالا أن السعيد يبقى لاعبًا مميزًا وبالتأكيد أي لاعب يتمنى اللعب بجواره.

🗞️ تقارير صحفية تُفيد بأن رئيس نادي الزمالك قد أبلغ شيكابالا لاعب الفريق السابق بعودته إلى صفوف الفريق في الموسم القادم pic.twitter.com/DHmvNkEiFp — جول مصر (@goaleg) March 6, 2019

إدارة نادي الزمالك كانت قد أبلغت شيكابالا بالموافقة على العودة للفريق الموسم المقبل، بعد انتهاء فترة الإعارة مع ناديه اليوناني.

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وبسؤال نجم نادي الزمالك عن أفضل لاعبي النادي الأهلي من وجهة نظره قال : أرى أن جونيور أجايي لاعب رائع للغاية، وكذلك كريم نيدفيد يقدم أداءً مميزًا على التعرض لضغوط كبيرة خلال الفترات الماضية .