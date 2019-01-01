شيفشينكو يرفض المقارنة مع بيونتيك ويُثنى على أليجري مع يوفنتوس

الأوكراني أيضًا وضح الاختلافات بين كونه لاعباً ومدربًا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدير الفني الأوكراني أندريه شيفشينكو رأيه، في قدرة يوفنتوس على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وكذلك مقارنته بكريشتوف بيونتيك مهاجم ميلان الجديد.

وفرض المنتخب الأوكراني، التعادل السلبي على نظيره البرتغالي، في تصفيات يورو 2020، بأولى الجولات.

وتحدث شيفا عن الفارق بين اللعب والتدريب: "المشكلة الأكبر كانت كيفية جعل الناس تُدرك أنني مدرب ولست لاعباً، أشعر بأنني مدرب بنسبة 100%، اتعامل وأفكر بشكل مختلف عن الماضي، ولدي أفكار عديدة وأنام قليلاً، من أجل بداية".

وعن زميله السابق، جينارو جاتوزو والذي يتولى تدريب ميلان: "رينو أعاد الزخم للجماهير، وهو يحضر جيداً وهذا جيد لميلان الذي ينافس على العودة لدوري الأبطال، جاتوزو يستحق الإشادة، وكذلك ليوناردو ومالديني".

وتابع: "لقد جلبوا بيونتيك في يناير، الذي أثبت أنه مهاجم كبير، أرى مقارنات، لكن هناك خصائص كثيرة مختلفة، وسوف يشق طريقه الخاص، أنا أُقدر عينه على المرمى، ويستطيع التسجيل بطرق مختلفة".

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وعن إمكانية فوز يوفنتوس بلقب دوري الأبطال: "رونالدو يبدو أصغر من سنه، لا تسطيع أن تقول بما تراه في الملعب، أنه في الـ34 من عمره، يوفنتوس أصبح أقوى من السابق، لكنه كان يحتاج لرونالدو من أجل حل المواقف المستحيلة".

وأردف: "الآن لديهم رونالدو، ويستطيعون الذهاب بعيدًا والحصول على لقب دوري الأبطال، أنا أقدر أليجري وعمله على تحفيز المجموعة، أنه مدرب ممتاز للتعامل مع هؤلاء الأبطال، عندما يكون لديك نجومًا لابد أن تثق فيهم، وماكس يقوم بهذا".

ويمتلك يوفنتوس فرصة التأهل إلى المربع الذهبي، حال تخطى عقبة أياكس الهولندي، بربع النهائي في أبريل المقبل.