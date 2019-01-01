شيفشينكو: ميلان ليس ضمن اهتماماتي

نفى أندريه شيفشينكو مدرب منتخب أوكرانيا اهتمامه بشائعات عرض منصب تدريب ميلان عليه حال إقالة المدرب الحالي ماركو جيامباولو.

وقال مهاجم ميلان السابق لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت:"أنا أحب ميلان، ولكن النادي لم يتصل بي وعلى المستوى الاحترافي أنا لا أفكر في ميلان الآن".

وأضاف:"أنا مدرب أوكرانيا وكل جهودي مركزة لأجل بلادي، أريد التأهل ليورو 2020 مع اللاعبين".

وأوضح:"صحيح أني في ميلانو الآن، ولكن هذا لأني أشاهد لاعبي أوكرانيا وبعد مباراة أتالانتا سأذهب للعشاء مع أصدقائي في ميلان".

وتابع:"الأمر اجتماعي بحت، لأني لا أزال أملك أصدقاء جيدين هنا".

يذكر أن التقارير تتصاعد بشأن إقالة جيامباولو الذي خسر 4 مباريات من أول 6 في الدوري الإيطالي حتى الآن.