شيفشينكو: ميلان ليس ضمن اهتماماتي
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نفى أندريه شيفشينكو مدرب منتخب أوكرانيا اهتمامه بشائعات عرض منصب تدريب ميلان عليه حال إقالة المدرب الحالي ماركو جيامباولو.
وقال مهاجم ميلان السابق لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت:"أنا أحب ميلان، ولكن النادي لم يتصل بي وعلى المستوى الاحترافي أنا لا أفكر في ميلان الآن".
وأضاف:"أنا مدرب أوكرانيا وكل جهودي مركزة لأجل بلادي، أريد التأهل ليورو 2020 مع اللاعبين".
وأوضح:"صحيح أني في ميلانو الآن، ولكن هذا لأني أشاهد لاعبي أوكرانيا وبعد مباراة أتالانتا سأذهب للعشاء مع أصدقائي في ميلان".
وتابع:"الأمر اجتماعي بحت، لأني لا أزال أملك أصدقاء جيدين هنا".
يذكر أن التقارير تتصاعد بشأن إقالة جيامباولو الذي خسر 4 مباريات من أول 6 في الدوري الإيطالي حتى الآن.