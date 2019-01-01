شيفشينكو: جاتوزو الرجل المناسب وميلان قادر على هزيمة يوفنتوس

ميلان ويوفنتوس يتواجهان في كأس السوبر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ساند أندريا شيفشينكو، نجم ميلان السابق، الفريق قبل مواجهة السوبر الإيطالي أمام يوفنتوس، وجدد الثقة في مدربه جينارو جاتوزو.

ويمر ميلان بحالة عدم توازن بالنتائج بالدوري المحلي أبعدته عن المربع الذهبي وخرجت تقارير تتحدث عن إقالة محتملة لجاتوزو.

وقال شيفشينكو في حوار مع "لاجازيتا": "ميلان يحتاج للعودة لدوري الأبطال، هذا مكانه الطبيعي والإدارة تحاول جاهدة وتعمل على مشروع طويل الأمد". اختيارات المحررين ريبيري ينضم لمارادونا ومورينيو وأشهر الاعتداءات اللفظية

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وأضاف: "أولاً عليهم العودة للتنافس محلياً ثم أوروبياً، الأمر سيأخذ وقتاً ويحتاج للصبر، ولكن جاتوزو الرجل المناسب، يعجبني ثبات النادي في المواقف الصعبة".

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(✍️🎨: @omarmomani) pic.twitter.com/uVwZwOEUec — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 6, 2019

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وواصل شيفا: "جاتوزو أعطى الفريق شخصية وليوناردو ومالديني يعملان بكفاءة وهدوء، الآن التركيز على مواجهة يوفي، قد يكون صعب التغلب عليهم في الدوري، ولكن بلقاء وحيد الأمر ممكن ببعضاً من التركيز على التفاصيل".

وختم شيفشينكو حديثه برأيه في موقف مهاجم الفريق جونزالو هيجواين: "تم تسليط الأضواء عليه منذ وصوله ومعاملته كنجم الفريق ومراقبة كل حركة يقوم بها، كما حدث في اللقاء أمام فريقه القديم".

وأتبع: "عليه أن يبقى هادئاً ويركز على الفريق، أخذ مقامرة كبيرة بالانتقال إلى ميلان لأن إذا تأهل الفريق لدوري الأبطال يمكنه البقاء وإثبات اهتمامه بالنادي".

يذكر أن السوبر الإيطالي سيلعب في السادس عشر من يناير في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.