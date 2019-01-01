شيفشينكو: أتمنى يوماً ما تدريب ميلان

النجم الأوكراني له مكانة خاصة في ميلانو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى أندري شيفشينكو، نجم ميلان الأوكراني السابق، تطلعه لتدريب الروسونيري مستقبلاً، كما أبدى مساندته للمدرب الحالي جينارو جاتوزو.

ويعمل شيفشينكو حالياً كمدرب لمنتخب بلاده منذ تعيينه في 2016 في أولى تجاربه التدريبية الرسمية منذ اعتزاله اللعب.

وقال شيفا مع "دازون": "ميلان كنادي يمثل جزء من حياتي، ولكن حالياً أنا منشغل بالمنتخب الوطني الأوكراني".

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"رونالدو يظل أفضل لاعب في هذا الكوكب، حتى مع عدم تواجده في نصف نهائي دوري الأبطال.



"لا يمكنك أن تقول أي شيء عنهما". pic.twitter.com/TuC1j1xVGZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 9, 2019

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وأضاف: "جاتوزو يقوم بعمل كبير،، ولكن هذا لا ينفي تطلعي لتدريب ميلان يوماً ما لأنني متعلق بالفريق والجماهير كثيراً".

وفشل شيفشينكو في قيادة أوكرانيا للتأهل لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 الأخيرة، ولكن قاد الفريق للتأهل للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبي.

الجدير بالذكر أن ميلان ينافس حالياً على اقتلاع أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل ويفصله ثلاث نقاط عن أتالانتا الرابع قبل ثلاث جولات من انتهاء الدوري.