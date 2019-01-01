شيري يرحل عن يوفنتوس بشكل نهائي
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محمد عماد فيسبوك تويتر
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا رحيل لاعبه ألبيرتو شيري للانضمام لفريق كالياري بعقد شراء في صفقة قدرت بـ 9 مليون يورو.
وكان شيري يشارك هذا الموسم مع كالياري على سبيل الإعارة من يوفنتوس.
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اللاعب البالغ من العُمر 22 عامًا كان قد أحرز هدفًا وحيدًا في عشر مباريات مع كالياري، وكان قد سبق له التألق مع فريق بيروجيا بالدرجة الثانية من قبل وأحرز تسعة عشر هدفًا في سبع وثلاثين مباراة.
ومن المقرر أن يكون العقد بين شيري وكالياري حتى صيف عام 2023.
يشار إلى أن شيري كان قد سبق له أيضًا اللعب لصالح فريق بارما وبيسكارا وسبال، كما أنه كان أعتبر أحد العناصر الأساسية لمنتخب إيطاليا تحت 21 عامًا الذي يدربه المدير الفني لوييجي دي بياجيو.