شيروود: تصورت أن توتنهام سينافس على اللقب

تيم شيروود المدير الفني الأسبق لفريق توتنهام يؤكد على صعوبة مواجهة الفريق أمام نظيره أرسنال في ديربي شمال لندن ضمن لقاءات الجولة الـ 29 من البريميرليج

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد تيم شيروود المدير الفني الأسبق لفريق توتنهام هوتسبير على صعوبة مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره أرسنال في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها شيروود وأكد خلالها أن الفريق لديه الكثير من القدرات الكبيرة لكن في مثل تلك المواجهات لا يحسم شيء سوى في الملعب.

وقال شيروود:"مواجهة أرسنال دومًا ما تكون صعبة، لكن عندما تنظر لموقع الفريقي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا لا يمكن للمباراة أن تكون أكثر ندية".

نجاح باريس وفشل نوتنجهام - تجارب المستثمرين العرب في أوروبا

وأضاف: "لقد نظرت لتوتنهام على أنهم منافس على اللقب، لكن واقعيًا بالنظر للتشكيلة الخاصة بهم وفي وجود مانشستر سيتي وليفربول، لا بأس عندما يقعوا خلفهما في الترتيب".

وأكمل: "إنهاء الموسم خارج المراكز الأربعة الأولى سيكون أمرًا محبطًا للغاية بالنسبة لتوتنهام، لكن في النهاية الأمر في أيديهم ومرتبط بالتوازن".

بنزيما وسيلفا ونجوم تعرضت منازلهم للسرقة أثناء المباريات

واختتم تصريحاته: "لديهم لقاء كبير والفوز في ديربي شمال لندن يضعهم على الطريق الصحيح من جديد، لكن سيكون عليهم مواجهة مانشستر سيتي وليفربول والعديد من اللقاءات الصعبة".