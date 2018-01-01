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شيرنجهام: توتنهام لن يمنع بوتشيتينو من تدريب مانشستر يونايتد

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Getty Images
شيرنجهام يتحدث حول إمكانية تدريب بوتشيتينو لمانشستر يونايتد الموسم المقبل

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال نجم مانشستر يونايتد السابق تيدي شيرينجهام إن إدارة توتنهام لن تمتع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من تدريب مانشستر يونايتد في حال أراد ذلك.

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وكان ماوريسيو بوتشيتينو قد ارتبط بأخبار تشير إلى أن إدارة مانشستر يونايتد قد بدأت التفاوض معه بالفعل بشأن خلافة المدرب المقال جوزيه مورينيو.

وبخصوص ذلك، استبعد تيدي شيرنجهام أن يتم منع بوتشيتينو من الذهاب إلى مانشستر يونايتد بداية من الموسم المقبل من قبل إدارة توتنهام.

وقال شيرنجهام: "بوتشيتينو مدرب كبير، وحقق مع توتنهام طفرة يشهد بها الجميع، البعض يتهمه بالفشل لعدم تحقيق البطولات، ولكنهم يغفلون العمل الكبير الذي قدمه على مدار السنوات الأخيرة"

وأضاف: "الكثيرون يرون في بوتشيتينو الرجل المناسب لقيادة مانشستر يونايتد في الفترة الحالية، وفي حال اتفق مع إدارة الشياطين الحمر أعتقد الأمور ستكون أكثر بساطة مما يشاع"

يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد عين أولي جونار سولشاير كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم، وذلك بعد الإقالة المفاجئة للسبيشيال وان جوزيه مورينيو.  

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