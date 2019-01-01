شيرر: على صلاح أن يخجل من أفعاله

انتقادات حادة بحق صلاح مؤخراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث آلان شيرر، النجم الإنجليزي السابق، عن الاتهامات بحق لاعب ليفربول محمد صلاح بإدعاء السقوط والتمثيل وقال إن المصري يجب أن يخجل من نفسه.

وتعرض صلاح لانتقادات عدة في الأسابيع الأخيرة واتهمه العديد من الجماهير ووسائل الإعلام بتعمد السقوط والتمثيل للحصول على ركلات جزاء.

وقال شيرر مع "ديلي ستار" بعد مباراة كريستال بالاس: "الفريق كان متأخر واحتاج مجهودات لاعبيه الكبار وهو ما حدث، خصوصاً من صلاح". اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

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وأتبع: "الحظ كان معهم ولكن صلاح خاصة كان رائعاً في الهدف، هذا الجيد بخصوصه، ولكن هناك الجانب السلبي ويجب ذكره لأن نجا بفعلته أمام نيوكاسل".

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🔴 @MoSalah احتاج 5374 دقيقة ليسبق كلًا من:



*آلان شيرار

*توريس

*فان نستلروي

*أجويرو

*آندي كول



👑👑👑 pic.twitter.com/PWvVOaYsO0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 20, 2019

الصحافة العالمية – صلاح لا يمكن إيقافه لكن هل يستمر في التمثيل؟

وواصل هداف إنجلترا السابق: "بمجرد أن يتعرض للاحتكاك تجده يسقط أرضاً بعد ثانية أو اثنين، هذا يعتبر تمثيلاً وهذا أمر عليه أن يخجل منه وليس من الجيد مشاهدته".

وختم: "رأينا كيف أحاط به لاعبو كريستال بالاس واتهموه بالتمثيل، وأعتقد أنهم محقون فيما فعلوه".

وطالب صلاح بركلة جزاء بعد احتكاك بينه وبين مامادو ساخو، مدافع بالاس، ولكن الحكم رفض طلب المصري، وسط احتجاجات من لاعبي الضيف على سقوطه.

وفاز ليفربول على كريستال بالاس بنتيجة 4-3 مساء السبت ليواصل هيمنته على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.