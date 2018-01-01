شاكيري: لن نذهب لإزاحة مانشستر سيتي من سباق القمة

شيردان شاكيري نجم ليفربول يؤكد على صعوبة مواجهة مانشستر سيتي يوم الخميس المقبل ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب السويسري شيردان شاكيري نجم فريق ليفربول على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره مانشستر سيتي ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن فريقه لن يتأثر بالضغوط الموضوعة عليه كونه صاحب المركز الأول في جدول ترتيب البريميرليج.

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وقال شاكيري: "كل شيء في الحياة يضغط عليك، والضغط متواجد في كل شيء حولنا، حتى في كرة القدم، دومًا هناك ضغط في كل شيء".

أضاف: "عندما تكون في المركز الأول الجميع يكون خلفك، والجميع يريد أن يحقق الفوز عليك، لذلك كل مباراة ستكون صعبة للغاية، علينا فقط أن نستمر بتقديم تلك المستويات الكبيرة".

وأكمل: "أنا متأكد أننا نستطيع الاستمرار هكذا، لكن الطريق طويل للغاية وعلينا أن نقطعه كاملًا إذا ما أردنا النجاح بالنهاية".

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وعن لقاء مانشستر سيتي: "لن نذهب بغرض إزاحة مانشستر سيتي من سباق لقب الدوري، لكننا سنذهب لخوض مباراة في الدوري الإنجليزي، ولتقديم مستوى جيد في المقام الأول بعد ذلك سنحاول تحقيق الفوز".

جدير بالذكر أن ليفربول سيحل ضيفًا على مانشستر سيتي يوم الخميس المقبل وهو على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ولديه 54 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أصحاب الأرض.