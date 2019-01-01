شيرار يفتح النار على إدارة نيوكاسل بعد رحيل بينيتيز

آلان شيرار ينتقد الفوضى في نيوكاسل بسبب التفريط في رافا بينيتيز

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

فتح أسطورة كرة القدم الإنجليزية آلان شيرار النار على إدارة نيوكاسل، وذلك بعد إعلان خبر رحيل المدرب رافا بينيتيز عن تدريب الفريق.

وكان رافا بينيتيز قد انتهى عقده بنهاية الموسم المنصرم، ولكن الكل تفاجأ بعدم التجديد له عقب النجاح الذي حققه مع الفريق في فترة توليه منصب المدير الفني.

وحول ذلك، انتقد آلان شيرار أسطورة كرة القدم الإنجليزية ونجم نيوكاسل التاريخي الفوضى التي تحدث داخل الإدارة والتي سمحت لمدرب من طراز رافا بينيتيز بالرحيل.

وقال شيرار: "هناك عدم احترام للنادي ولمشجعيه، الجميع في الإدارة يخرج ليقول لا تعليق، لا أحد يفسر ما يحدث وكأنهم ليسوا مسؤولين عن شيء"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "السماح لمدرب بحجم رافا بينيتيز بالرحيل عن الفريق على عكس رفبته يعكس وجود تخبطات كبيرة داخل إدارة يبدو أنها لا تفكر في مستقبل النادي من الأساس"

وتابع: "أين احترام آلاف المشجعين الذين كانوا على العهد طوال المواسم الماضية رغم ما شهده النادي من فترات تخبط؟ أنا لا أفهم لماذا يعاملون النادي هكذا"

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يذكر أن رافا بينيتيز كان قد قاد الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ومن ثم احتلال المركز الحادي عشر دون إجراء أي صفقات.