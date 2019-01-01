شيرار: من الممتع اللعب ضد دافيد لويز

ويكشف عن توقعاته لشكل المنافسة على لقب البريميرليج

دس أسطورة نيوكاسل يونايتد آلان شيرار السم في العسل، في رده على سؤال حول رأيه في مدافع آرسنال دافيد لويز، بعد أخطائه الفادحة، والتي كان آخرها إهداء ليفربول ركلة جزاء مجانية في ليلة الهزيمة في "أنفيلد روود" بثلاثية مقابل هدف.

وفي تحليله على شكل المنافسة سواء على لقب البريميرليج أو المراكز الستة الأولى، قال شيرار عبر شبكة "كورال"، إنه يتوقع "انحصار المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي على اللقب للعام الثاني على التوالي"، وذلك بحسب تعبيره "توتنهام، تشيلسي، آرسنال ومانشستر يونايتد لديهم الكثير من المشاكل".

كما راهن على فرص ليستر سيتي وإيفرتون في مزاحمة الكبار على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وعندما سأله المحاور عن رأيه في مستوى المدافع البرازيلي دافيد لويز في الآونة الأخيرة، ابتسم ولخص الحالة التي يمر بها مدافع تشيلسي، بالتطرق إلى حالة "اللا مبالاة" التي يكون عليها مدافع تشيلسي، في إشارة واضحة منه إلى هفواته الدفاعية الساذجة التي لم يتخلص منها منذ سنوات.

هاري يتحدث عن طموحات المنتخب الإنجليزي في الفترة القادمة وطموحاته الشخصية كقائد لـ هذا الجيل 🎙️ pic.twitter.com/v3uOZyjw9l — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 8, 2019

وقال "باعتباري رأس حربة. أعتقد أن اللعب ضد دافيد لويز سيكون مرحًا لأبعد حد".