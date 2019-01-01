شو يثق بقدرة مانشستر يونايتد على قلب الطاولة أمام باريس

مدافع مانشستر يونايتد متفائل بإمكانية الفوز على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب لوك شو مدافع مانشستر يونايتد عن تفاؤله قبل مواجهة باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج فريق الشياطين الحمر للفوز بفارق ثلاثة أهداف بعد الهزيمة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء.

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وقال المدافع الدولي الإنجليزي في تصريحاته للموقع الرسمي عبر الإنترنت: "الشيء الأهم هو أن نتحلى بالثقة رغم خسارتنا بهدفين مقابل لا شيء، علينا أن نفكر بطريقة إيجابية والسعي للظفر بالنتيجة التي نريدها".

كما أضاف لاعب الشياطين الحمر: "الشيء الأهم هو عدم استقبال أهداف، إذا استطعنا التسجيل مبكرًا فسنعقد المباراة عليهم وسترتفع ثقتنا بأنفسنا، المباراة 90 دقيقة ولا أحد يعرف ما الذي يمكن أن يحدث".

يشار إلى أن المرة الأخيرة التي فاز فيها مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا كانت عام 2008.