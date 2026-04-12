شوورز يشيد بزميله السابق في أياكس

طُرح على بير شورز يوم الأحد في برنامج «Goedemorgen Eredivisie» سؤال حول أفضل زميل له على الإطلاق. ولم يحتج المدافع المركزي، الذي لا ينتمي حالياً إلى أي نادٍ، إلى التفكير طويلاً قبل أن يذكر اسم زميل سابق له في فريق أياكس.

"رايان جرافنبرخ"، أجاب شورز على سؤال المذيع ميلان فان دونجن. "كثيراً ما يسألني الأصدقاء: جرافنبرخ أم فرينكي دي يونج. لكن بالنسبة لي كان دائماً رايان."

"أسلوب لعبه، مع طوله، هذا شيء نادر جداً. دائماً ما يكون حاسماً. لطالما اعتبرته لاعباً ممتازاً"، يقول شورس بحماس عن لاعب خط الوسط في ليفربول والمنتخب الهولندي.

ثم أراد هانز كراي جونيور أن يعرف ماذا يعني شورز بتعليقه حول طول جرافنبرخ. "إنه طويل نسبياً، يبلغ طوله 1.88 متر أو نحو ذلك. وهو فني للغاية. وعندما يستلم أي كرة، ينظر مرتين خلفه"، هكذا يوضح المدافع المركزي من ليمبورغ.

"وكان لديه ذلك منذ زمن. منذ ست سنوات أو نحو ذلك. إنه شاب كان يلفت الأنظار"، هكذا يختتم شورس حديثه عن جرافنبرخ، الذي يبلغ طوله 1.90 متر وفقًا لفان دونجن.

كان جرافنبرخ، مثل شورس، جزءًا من الفريق الأول لأياكس بين عامي 2018 و2022. أجبر لاعب الوسط (23 عامًا) أياكس على السماح له بالانتقال إلى بايرن ميونيخ، ثم انتقل إلى ليفربول في عام 2023.