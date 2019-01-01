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شون رايت فيليبس يطالب لامبارد برفض تدريب تشيلسي

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Getty/Goal
لاعب تشيلسي السابق شون رايت فيليبس يطالب فرانك لامبارد برفض تدريب الفريق في الوقت الحالي.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

طالب شون رايت فيليبس نجم فريق تشيلسي السابق القائد فرانك لامبارد برفض تدريب البلوز في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيليبس وأكد خلالها أن لامبارد لا يزال في حاجة لبعض الوقت قبل قبول مهمة تدريب الفريق.

وقال فيليبس: "أعتقد أن تولي فرانك لامبارد لتدريب الفريق سيأتي بالهدوء والسكينة على الجميع في صفوف تشيلسي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "هو يعرف بالتحديد ما الذي يحتاجه النادي في الوقت الحالي، وكيف يجب أن يتم لعب كرة القدم بقميص الفريق، وما الذي تريده الجماهير بالضبط".

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واختتم: "لو كنت مكانه لم اكن لاتخذ تلك الخطوة في الوقت الحالي، هو في حاجة لبعض الخبرة، ولا داعي لقبول مثل تلك المهمة ليتم إقالته بعدها بعامين فقط".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن ماوريزيو ساري المدير الفني الحالي للبلوز لن يستمر في منصبه وسينضم ليوفنتوس.

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