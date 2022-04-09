"شوكولاتة لنسيان ريال مدريد" هكذا تخطى توخيل هزيمة دوري الأبطال

كشف الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي عن أزمة واجهها أثناء مشاهدة مباراة فريقه ضد ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد انتهائها.

شوكولاتة من أجل النسيان!

وقال توخيل للصحفيين في مركز تدريبات تشيلسي كوبهام: "كمية الشوكولاتة التي احتجتها لمشاهدة مباراة ريال مدريد في الإعادة كانت هائلة".

وأشار توخيل إلى أن "الكتابة وتدوين الملاحظات حول تلك المباراة صعب للغاية، تدرك أن تقضي الدقائق الكثيرة في محاولة شرح الخطأ الذي تم ارتكابه كي لا ينساه اللاعبون، وأحيانًا أتجول في أي مكان قبل أن أعاود المشاهدة لأن الاستمرار مدة طويلة أمر صعب".

وأكد توخيل أن "ريال مدريد سيضربنا من جديد إذا لم ندافع بشكل أكبر مما فعلنا على أرضنا، فرصتنا ليست كبيرة بالتأكيد، لقد شعرت بسوء أداء الفريق وبالأخص في الشوط الأول".

وفسر توخيل مشاكل تشيلسي في تلك المباراة بأن الفريق "افتقد إلى الهيكلية في تلك المباراة وذلك لسوء الحظ وبشكل مفاجئ، عادة نملك قوة كبيرة في أننا نعرف ما ينبغي القيام به على أرض الملعب ونطبقه بشكل يكون واضحًا للجميع".

مشاكل تعاقدية.. ودفاع عن لوكاكو

وعن المشكلات التعاقدية التي تخص عددًا كبيرًا من لاعبي تشيلسي المحوريين، قال توخيل: "مع اللاعبين المهمين، يأمل المدرب دائمًا في حل المشاكل التعاقدية حتى يكون كل شيء واضحًا قبل بداية الموسم".

وأضاف: "تحدثت مع روديجر وكريستنسن، والآن يبدو أننا بحاجة لنفس الشيء مع جورجينيو وكانتي، للأسف انتهى بنا المطاف طيلة الشتاء للحديث عن العقود وما شابه ذلك".

واختتم مدرب البلوز بالدفاع عن المهاجم روميلو لوكاكو الذي تبلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني (136 مليون دولار) ، والذي ارتبط مرة أخرى بالعودة إلى إنتر ميلان: "اشتريناه لأننا نؤمن به، ولكن الأمور في الوقت الراهن لا تسير بشكل طبيعي مع الجميع".

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