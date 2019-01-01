شوقي غريب يكشف ملامح المنضمين للمنتخب الأوليمبي ورمضان صبحي من بينهم

تعرف على الاختيارات المتوقعة لشوقي غريب في المنتخب المصري الأوليمبي

كشف شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، ملامح القائمة المستدعاة لمعسكر إسبانيا في مارس المقبل والتي تضم لاعب هدرسفيلد المعار للأهلي، رمضان صبحي.

رمضان صبحي خرج من قائمة المنتخب الأول بقيادة خافيير أجيري.

وقال غريب في تصريحات لفضائية النهار: "تحدثت مع رمضان صبحي وأخبرته أنّه سينضم للمنتخب الأوليمبي حال لن يستدعيه أجيري واللاعب وافق".

وتابع: "هناك أيضًا كريم نيدفيد وناصر ماهر وناصر منسي وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمد عبد الغني ومحمود الجزار وأحمد حمدي ومحمد عبد السلام وغيرهم من اللاعبين".

غريب عبّر عن سعادته بانضمام عدد من اللاعبين في المنتخب الأوليمبي لقائمة الفراعنة مشيدًا بخطة أجيري في منح الشباب فرصة للمشاركة وتجربة وجوه جديدة.

يخضع اليوم محمود عبد المنعم كهربا للتحقيق في نادي الزمالك بعد ما بدر منه تجاه الجماهير في مباراة الفريق الأخيرة 🔴⚪️ pic.twitter.com/nhBFRksvZp — جول مصر (@goaleg) February 28, 2019

وأردف: "أعد بتجهيز لاعبين في قلب الدفاع لأجل المستقبل وهناك أسامة جلال في المقاصة ومحمود مرعي وبيكهام في دجلة ومحمود الجزار في الجونة ومحمد عبد السلام بالزمالك، وأحمد يوسف من إنبي".

واختتم: "لدينا من 30 إلى 32 تأشيرة لمعسكر إسبانيا وسأنضم 24 لاعبًا. أعتقد الدوري الموسم الحالي جيد وفيه منافسة عالية مما أفرز العديد من اللاعبين المميزين".

المنتخب الأوليمبي يواجه نظيره الأمريكي والهولندي في مباراتين وديتين بإسبانيا في معسكر مارس.