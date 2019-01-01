شوقي غريب يجيب.. متى ينضم رمضان صبحي لمنتخب مصر الأوليمبي؟

منتخب مصر الأوليمبي يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا في نوفمبر المقبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، على انضمام رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة لصفوف الفراعنة الصغار.

ويستعد المنتخب المصري الأوليمبي للمشاركة في بطولة إفريقيا في الفترة المقبلة، والتي ستنطلق في مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو.

وقال غريب في تصريحات تلفزيونية: "أخر تجمعات المنتخب كانت في نوفمبر الماضي، وفي المعسكر الحالي يوجد أكثر من وجه جديد بين اللاعبين".

وأضاف: "رمضان صبحي سيكون متواجد مع المنتخب في المعسكر المقبل في مباراتي أمريكا وهولندا المقرر لهما 22 و26 مارس بإسبانيا".

واختتم غريب تصريحاته قائلًا: "المواجهتين قويتين وتحديدًا هولندا والتي ستضم لاعبين مميزين، أبرزهم تاهيت تشونج من مانشستر يونايتد، وجاستن كلويفرت لاعب روما".

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ويعد المنتخب الأوليمبي هو نواة جديدة للمنتخب المصري الأول في السنوات المقبلة، ويسعى شوقي غريب لتجهيزه جيدًا للظهور بشكل مميز في كأس إفريقيا تحت 23 عامًا.