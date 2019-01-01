شوستر يوضح أزمة ريال مدريد وأسباب الخسارة من برشلونة

بيرند شوستر المدير الفني الأسبق لنادي ريال مدريد ينتقد خط وسط النادي الملكي ورافاييل فاران بعد أداء الفريق أمام برشلونة في إياب نصف نهائي الكأس.

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انتقد الألماني بيرند شوستر المدير الفني الأسبق لنادي ريال مدريد فريقه السابق بعد الخروج من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وتوديع البطولة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها شوستر وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لمهاجم حاسم ووسط ملعب سريع في ظل كل المشاكل التي يعاني منها الموسم الجاري.

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وقال شوستر: "وسط ملعب ريال مدريد الحالي لا يمكنه حتى أن يحقق الفوز أمام فريق جيرونا، مثلًا توني كروس أصبح مثل جرار الديزل".

وأضاف: "ريال مدريد يفتقد للأهداف، ذلك واضح تمامًا، لقد فقد الفريق أفضل هداف في تاريخ النادي مع بداية الموسم الجاري".

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واختتم تصريحاته بنقد أداء النجم الفرنسي رافايل فاران وقال: "لقد كان سيئا للغاية، من لعب هذا كان مجرد ظلًا له، لقد تمركز بشكل خاطئ طوال المباراة".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد تعرض للخسارة بثلاثة أهداف نظيفة على ملعبه ووسط جماهيره من برشلونة مساء الأمس ليودع كأس ملك إسبانيا بإجمالي مجموع المباراتين بفوز برشلونة بأربعة أهداف لهدف وحيد.