شوبير يوضح موقف عبدالله السعيد من الانضمام لمنتخب مصر

منتخب مصر يستعد لأمم إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن فترة منتخب مصر المقبلة في كأس الأمم الإفريقية وتوقعاته لأجيري.

وكان المنتخب المصري قد وقع في المجموعة الأولى بجانب كلًا من الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي في المنافسات التي ستنطلق يونيو المقبل.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية، إن عبدالله السعيد لاعب بيراميدز سيكون على رأس اختيارات المكسيكي خافيير أجيري في الفترة المقبلة.

وأضاف شوبير: "أجيري لم يكن في خطته الفوز بأمم إفريقيا عندما جاء إلى مصر، لذلك لم يكن يضم كبار السن، حيث كان يسعى لتكوين منتخب قوي لعام 2022".

وتابع: "اللقب الإفريقي أصبح من أهم أهداف أجيري في الفترة المقبلة بعد أن حصلت مصر على شرف استضافة البطولة في العام الجاري".

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وتنطلق كأس الأمم الإفريقية 2019، يوم 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة حيث ستشهد منافسة قوية على اللقب.