شوبير يجيب.. هل يترشح ضد أبو ريدة على مقعد رئاسة اتحاد الكرة؟

تطورات كبيرة تشدها الساحة الرياضية المصرية في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إمكانية ترشحه على مقعد الرئيس في الانتخابات المقبلة من عدمه ضد هاني أبو ريدة.

وكان شوبير قد التحق باتحاد الكرة نهاية العام الجاري، بعد خوض الانتخابات التكميلية للاتحاد المصري لكرة القدم، بعد استبعاد حازم الهواري.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: "لن أترشح ضد هاني أبو ريدة في رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، في حال استمراره لن أفكر في هذا الأمر".

وأضاف: "قلت من قبل شخص واحد يستحق رئاسة اتحاد الكرة قبلي، وهو هاني أبو ريدة، فإذا ابتعد عن هذا المنصب سأخوض المنافسة على مقعد الرئيس".

وتابع شوبير: "الكثير يحاول الوقيعة بيني وبين هاني أبو ريدة، ولكن بيننا عهدًا، ولن يستطيع أحد أن يوقع بيننا خلال الفترة الحالية، وهو جدير بمنصب رئيس الاتحاد".

إقرأ أيضًا - اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا: آلية طرح تذاكر المباريات قيد البحث

وتستضيف مصر خلال العام الجاري، بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد سحبها من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب لاستضافة البطولة.