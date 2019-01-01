شوبير يتعرض لوعكة صحية خلال اجتماع اتحاد الكرة

نائب رئيس الاتحاد المصري يغادر الاجتماع متجهًا للمستشفى

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اضطر أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لإنهاء اجتماعهم مبكرًا بعد تعرض أحمد شوبير؛ نائب رئيس الاتحاد، لوعكة صحية.

شوبير يدير الاجتماع بدلًا من هاني أبو ريدة؛ رئيس الجبلاية، من أجل مناقشة إعداد منتخب مصر لكأس أمم أفريقيا ووضع أعضاء المجلس في لجان تنظيم البطولة.

وشعر نائب رئيس الجبلاية بضيق في التنفس خلال الاجتماع، اضطر على إثره للمغادرة فورًا إلى المستشفى، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

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يذكر أن مصر تستعد لتنظيم كأس أفريقيا في يونيو المقبل، بعدما فازت بالتنظيم باكتساح أمام جنوب أفريقيا بـ16 صوتًا مقابل صوت وحيد.

وكان من المفترض أن تستضيف الكاميرون البطولة إلا أن الاتحاد الأفريقي "كاف" قرر سحب التنظيم منها، نظرًا لعدم الانتهاء من المنشآت والملاعب في الوقت المحدد.