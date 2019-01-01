شوبير: نجلي حارس مميز ولا يجب أن نحطمه

شوبير يشيد بنجله حارس الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أحمد شوبير الحارس التاريخي للأهلي، عن نجله مصطفى الذي يلعب في صفوف المارد الأحمر في نفس مركزه وتم تصعيده مؤخرًا للفريق الأول.

وشهدت الفترة الأخيرة انتقادات كبيرة من بعض وسائل الإعلام والجماهير بسبب تواجد أبناء حراس الأهلي في الفريق مثل مصطفى شوبير ونجل طارق سليمان أيضًا.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: "نجلي لا يلعب للأهلي بالواسطة، وإذا كان حارسًا لم يكن لي صلة به كان نال إشادة كبيرة في الوقت الحالي".

وأضاف: "سعيد للغاية بمستوى مصطفى في الفترة الأخيرة، شاهدت له الكثير من المباريات والتدريبات وهو أفضل مني عندما كنت في نفس عمره، هو متميز أكثر".

وتابع شوبير: "لا يصح أن يتم تحطيم حارسًا مثل مصطفى، قد تحدث ظروفًا ويصبح هو الحارس الأساسي للأهلي في المباراة المقبلة".

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وقد يدخل مصطفى شوبير حارسًا ثانيًا في لقاء الأهلي والمصري البورسعيدي بسبب إيقاف محمد الشناوي وشكوك حول تواجد إكرامي بديلًا.