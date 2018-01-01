شوبير: جنش يستحق أن يكون حارس مصر الأول

شوبير يؤكد على أداء جنش المميز ويعلق على أداء عواد

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تحدث أحمد شوبير، حارس منتخب مصر السابق ونائب رئيس اتحاد الكرة الحالي، عن حراسة مرمى الفراعنة ومن الأجدر بها في الوقت الحالي.

وتعاني حراسة مرمى منتخب مصر في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستوى محمد الشناوي لاعب الأهلي واعتزال عصام الحضري.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: "جنش يقدم مستوى مميز مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وتحت أعين الجهاز الفني للمنتخب، فهو الأجدر لحراسة مرمى منتخب مصر". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وأضاف: "ما يقدمه جنش مميز للغاية، على عكس محمد عواد، ما نسمعه عنه فقط في التفلزيون"، مشيرًا أن جنش يمتلك فرصة ليكون الحارس الأساسي في الوقت الحالي.

ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد النجاح الصعود بالتصفيات برفقة تونس ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

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وساهم جنش في الوقت الحالي في تصدر فريقه لترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد مرور 16 جولة ومن حيث يسعى الأبيض للحفاظ على الصدارة والتتويج باللقب.