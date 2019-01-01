شوبير: الكلمة العليا للمواجهات المباشرة في حسم بطل الدوري المصري

نائب رئيس الاتحاد المصري يوضح آلية اختيار بطل الدوري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح أحمد شوبير؛ نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، آلية تحديد بطل الدوري المصري الممتاز في ظل اشتعال المنافسة وتقارب فرق المقدمة في النقاط.

الزمالك وبيراميدز يقتسمان صدارة جدول الترتيب بـ60 نقطة بفارق نقطتين عن عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

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وقال شوبير، خلال تصريحاته لإذاعة "أون سبورت": "حال التساوي في النقاط بين فريقين الصدارة فإن المواجهات المباشرة هي من لها الكلمة العليا في تحديد البطل بينهما، هي الآلية الأولى التي سنعتمد عليها".

وأضاف: "أما إذا كان هناك تساوي في المواجهات المباشرة، فسنلجأ لآلية احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض، إذا تساوى فريقين كذلك في هذه النقطة، فسنلجأ لمعايير أخرى".

يذكر أنه من المنتظر فك الاشتباك بين الزمالك وبيراميدز في اقتسام الصدارة غدًا الثلاثاء، عندما يلتقي الفريقان، ضمن مؤجلات الجولة الـ26.