شرط صادم .. وزارة الرياضة تُحدد شروط الحصول على شهادة الكفاءة المالية

تعديل مهم في الشروط عما سبق

أعلنت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودية الشروط اللازمة لحصول أندية الدوري السعودي بدرجتيه على شهادة الكفاءة المالية القادمة والخاصة بانتقالات صيف 2021.

وأجرت الوزارة تعديلًا مهمًا على الشروط السابقة مثل صدمة لجميع إدارات الأندية السعودية، وهو إلغاء جدولة رواتب اللاعبين والمدربين والموظفين، إذ سمحت بذلك في متطلبات شهادة الكفاءة المالية الأخيرة.

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وزارة الرياضة وفي بيان رسمي أكدت أن متطلبات شهادة الكفاءة المالية القادمة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى تتضمن سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة والواجبة السداد حتى 30 إبريل 2021.

وأضافت أن بنود شهادة الكفاءة المالية القادمة تتضمن "ذمم دائنة للاعبين والمدربين والموظفين والأندية الرياضية، إلى جانب القضايا التي صدرت فيها قرارات نهائية".

وأوضحت أن تلك البنود تشمل كافة الأنشطة الرياضية لأندية دوري المحترفين ونشاط كرة القدم فقط لأندية دوري الدرجة الأولى، واشترطت عدم جدولة أي رواتب وأشارت إلى أن آخر موعد لتقديم المستندات المطلوبة هو 10 أيام قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية القادمة، مع الأخذ في الاعتبار توقيت كل فئة على حدة.

📌 متطلبات شهادة الكفاءة المالية القادمة pic.twitter.com/k1qyrs4TEU — وزارة الرياضة (@gsaksa) March 15, 2021

يُذكر أن خمسة أندية فشلت في الحصول على شهادة الكفاءة المالية الأخيرة مما حرمها من قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وهي أندية الاتحاد والنصر والباطن والاتفاق والوحدة.