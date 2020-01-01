شهادة الذهاب وانتهاء الضغط .. من سيستفيد بغياب الجماهير النصر أم الهلال؟

من سينجح في انتزاع ناقط مباراة ديربي الرياض؟

ساعات وتعود الحياة إلى ملاعب كرة القدم بالمملكة العربية السعودية، عندما تستأنف باقي مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد التوقف الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

الدوري السعودي للمحترفين سيعود بالجولة 23، والتي ستشهد مواجهة منتظرة بين الهلال والنصر في ديربي الرياض، وأيضًا قمة الدوري التي ستحدد بنسبة كبيرة من سيحسم اللقب.

المزيد من الفرق

ديربي الرياض سيقام على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ملعب فريق نادي النصر، الذي يسعى لحسم اللقاء لصالحه، من أجل الاقتراب من القمة التي يسيطر عليها الهلال.

الهلال يتصدر الترتيب برصيد 51 نقطة، ويأتي النصر في الوصافة برصيد 45 نقطة، ليكون الفارق 6 نقاط قبل الديربي المنتظر، فهل يستطيع النصر تقليص الفارق إلى 3 نقاط، أم يوسع الهلال الفارق إلى 9 نقاط؟ أم ستنتهي بالتعادل ويتبقى الفارق كما هو؟

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الملك سعود "محيط الرعب" الخاص بالزعيم، بالجولة الثامنة، قد انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف واحد.

النصر يفقد لاعبان في ديربي الرياض أمام الهلال

ولكن المواجهة التي ستجمع بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل، سيكون النصر فيها صاحب الأرض، ولكن بدون حضور جماهيري، فمن سيتأثر أكثر من الغياب الجماهيري في تلك المباراة؟ هذا ما سنتناوله خلال السطور التالية..

انتصار الذهاب يشهد

بالرغم من إقامة مباراة الدور الأول بين الهلال والنصر على ملعب الأول، إلا وأن الأخير نجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، أمام جماهير الهلال التي كانت لها النسبة الأكبر للحضور.

هذا الانتصار يشهد بأن فريق النصر لا يتأثر بغياب الجماهير من أجل تحقيق الانتصار، هذا لا يعني أن حضور الجماهير يساوي عدمه، ولكن الفريق الأصفر سيكون أقل تضررًا من غيابهم.

ضغط الجماهير

غياب الضغط الجماهيري قد يكون سببًا في تفوق لاعبي الهلال على النصر، لأن ما حدث في مباراة الدور الأول، وخسارة ديربي الرياض، كان الضغط الجماهيري سببًا أساسيًا على لاعبي الزعيم.

وغياب الضغط الجماهيري سيكون في صالح لاعبي الفريق الأزرق، حيث التركيز سيكون فقط على مباراة كرة قدم وليس شيئًا آخر.

خبرات لاعبي الهلال

ما أظهره لاعبي الهلال خلال مباريات دوري أبطال آسيا الموسم الحالي، يؤكد على أن لاعبي الزعيم أصبحوا يمتلكون الخبرات اللازمة من أجل الفوز خارج الديار، أو الخروج بالنتيجة التي تخدم الفريق.