شنايدر: جمهور ريال مدريد لا يعرف أياكس واحذروا زياش

نجم ريال مدريد وأياكس السابق يتوقع نتيجة المباراة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

توقع ويسلي شنايدر، النجم الهولندي، أن يعاني ريال مدريد في مواجهته المرتقبة أمام أياكس في دوري الأبطال ورفض استبعاد حدوث مفاجأة.

وتصدر ريال مدريد مجموعته على حساب روما، بينما حل أياكس ثانياً خلف بايرن ميونخ ليقعا في مواجهة بطابع تاريخي ضمن دور الستة عشر لدوري الأبطال.

وقال شنايدر مع "ماركا": "هذا أفضل وقت لأياكس ليقابل ريال مدريد، الأخير ليس في أفضل أحواله، الفريق الهولندي شاب وقوي في أمستردام، سيكون لقاءً معقدًا لريال".

وأضاف: "ولكن ريال يبقى المرشح للفوز، ولكن أياكس جيد في أمستردام خصوصاً ومدريد يعاني مع الفرق التي تستحوذ، سيكون اختباراً حقيقياً لأياكس وبالأخص دي يونج ودي ليخت".

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في المساء بمركز كليرفونتين | شاهد بوجبا وجريزمان بطولة اليورو 2000 معاً، بينما كان المدرب ديديه ديشامب لاعباً في البطولة يحمل القميص رقم #7.



علق بول بوجبا: "كان المدرب رائعاً! من هو لاعبنا رقم 7؟" وواصل ضاحكاً: "بالطبع إنه جريزو! لقد اخترت الرقم #7 لتكون مثل المدرب!" 😉 pic.twitter.com/3pR6DhHOre — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 29, 2018

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وواصل لاعب الغرافة: "مشجع ريال مدريد العادي لا يتابع الدوري الهولندي ولا يعرف شيئاً عن أياكس، عليهم متابعة زياش، وكذلك تاديتش، ويعجبني تاليافيكو، وهناك الأسماء المعروفة مثل دي ليخت ودي يونج".

وأردف: "كما يوجد لاعبي خبرة مثل بليند وهونتلار، والثنائي دي ليخت ودي يونج سيحاول إثبات إمكانياته، ريال مدريد يفتقد رونالدو، لو كان الأخير كنت سأقول الأمر محسوم لهم".

وختم: "مازلت أملك ذكريات عدة جميلة في مدريد وقابلت راموس ومارسيلو عندما حضرت لمشاهدة بوكا وريفر، ولكني سأشجع أياكس، مدريد يملك ثلاثة ألقاب متتالية!".

وبدأ شنايدر مشواره في صفوف أياكس، ومنه رحل إلى ريال مدريد الذي تركه في 2009 متجهاً نحو إنتر.